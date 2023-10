FW-EN: Brand im Gebäude - Feuerwehr bringt drei Kinder und zwei Erwachsene über Leiter in Sicherheit

Feuerwehr Hattingen

Um 01:23 Uhr am Dienstag den 10.10.23 wurde in Hattingen ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Gemeldet war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße. Mehrere Personen sollten sich noch im Gebäude befinden.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen fünf Personen auf einem von der Straße abgewandten Balkon im ersten Obergeschoss. Unter ihnen befanden sich zwei Kinder und ein Baby. Da der Weg aus dem Gebäude über den Treppenraum wegen der Rauchentwicklung nicht möglich war, wurde sofort eine tragbare Leiter zur Rettung der Personen in Stellung gebracht. Über diese wurden zunächst die beiden Kinder sicher nach unten geführt. Anschließend die beiden Erwachsenen mit dem Baby. Diese Maßnahmen wurden von allen Betroffenen sehr ruhig und besonnen ausgeführt. In einer solchen Situation keine Selbstverständlichkeit. Ein in der Wohnung befindlicher Hund wurde zunächst in Sicherheit betreut.

Parallel zur Personenrettung wurden zwei Trupps zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Gebäudes eingesetzt. Aufgrund der Verrauchung war der Einsatz nur unter schwerem Atemschutz möglich.

Weitere Bewohner hatten sich eigenständig ins Freie begeben und hatten erste Löschversuche durch ein bereits zerborstenes Fenster von Außen eingeleitet. Die Kräfte der Feuerwehr führten in der Küche noch Nachlöscharbeiten durch. Ferner wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Gleichzeitig wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung und Belüftung des Gebäudes eingesetzt.

Durch Rettungsdienst und Notarzt wurden insgesamt acht Personen gesichtet. Sie konnten alle vor Ort verbleiben.

Nachdem das Gebäude rauchfrei war, führte ein Feuerwehrmann den Hund über den Treppenraum ins Freie und übergab ihn an die Polizei.

Die Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss konnten nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Wohnung im Erdgeschoss ist aktuell nicht bewohnbar.

Um 3:15 Uhr hatten die letzten Kräfte ihre Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.

Über 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst haben zum Einsatzerfolg in dieser Nacht beigetragen.

Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte, die Löschzüge Mitte und Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Oberbredenscheid und Niederwenigern. Seitens des Rettungsdienstes waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der leitende Notarzt sowie der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes vor Ort.

Die Polizei hat abschließend die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung übernommen.

