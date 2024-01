POL-PPWP: Heizlüfter löst Wohnungsbrand aus

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter trieben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr Unwesen in Kaiserslautern. In insgesamt fünf Arztpraxen und Geschäftsräumen wurde eingebrochen oder zumindest versucht sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Polizei sucht in den einzelnen Fällen Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können oder denen etwas Verdächtiges im genannten ...

