LPI-J: Im Kreuzungsbereich kollidiert

Weimar (ots) - Am Montagabend kam es in Bad Berka zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 26jähriger Ford-Fahrer befuhr die B85 in Bad Berka, aus Weimar kommend in Fahrtrichtung Blankenhain. Eine 43jährige VW-Fahrerin befuhr die B85 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung Parkstraße, in einer Rechtskurve, geriet der 26jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mehrfach mit ...

