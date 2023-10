LPI-J: Einbruch im Weimarer Stadion

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Wie am Sonntag bekannt wurde, hebelten Unbekannte einen Kellerverschlag in der Jenaer Straße auf und entwendeten ein Mountain-Bike im Wert von ca. 2000,- Euro. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

