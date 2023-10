LPI-J: Mountain Bike entwendet

Jena (ots) - Wie am Sonntag bekannt wurde, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe am Jugendzentrum in der Hugo-Schrade-Straße. Da die Scheibe nicht vollständig zerstört wurde, kann bislang ein Eindringen ins Gebäude ausgeschlossen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

