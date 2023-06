POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Friedhofparkplatz

Pirmasens (ots) - Bereits am Samstag kam es in einem Markt in Pirmasens zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Täter bat den Kassierer, ihm bei der Suche nach einem bestimmten 50-Euro-Schein mit D-Nummer zu helfen. Nachdem die Suche erfolglos blieb, wurde beim Kassenabschluss das Fehlen von über 1000 Euro festgestellt. pdps Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: 06331-520-0 ...

mehr