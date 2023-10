Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneute Betrugsanrufe

Weimar (ots)

Am gestrigen Tage wurden wieder vermehrt ältere Menschen von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, die nach angeblichen schweren Verkehrsunfällen die Tochter oder Sohn in Gewahrsam hätten und diese nur gegen Zahlung einer horrenden Kaution wieder entlassen werden könnten. In allen Fällen ging niemand auf die Forderungen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell