Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in die Kirche St. Paulus/ das Pfarrheim und den dortigen Kindergarten

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Matthias-Claudius-Straße19/21; Kirchengelände St. Paulus

In der Zeit vom 06.05.2023 gegen 15:15 Uhr bis zum 07.05.2023 gegen 07:30 Uhr wurde sowohl in die Kirche, das Pfarrheim als auch in den Kindergarten St.Paulus in Sarstedt eingebrochen. Hierzu wurden sowohl Türen als auch Fenster beschädigt. Es wurde, durch die unbekannten Täter, Bargeld aus Beständen des Kindergartens entwendet. Der angerichtete Schaden ist aber vermutlich höher als das erlangte Diebesgut. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich des Kirchengeländes unterwegs war und entweder verdächtige Geräusche vernommen oder andere Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf die möglichen Täter zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Tatort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

