Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Weimar (ots)

Am Montagabend kam es in Bad Berka zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 26jähriger Ford-Fahrer befuhr die B85 in Bad Berka, aus Weimar kommend in Fahrtrichtung Blankenhain. Eine 43jährige VW-Fahrerin befuhr die B85 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung Parkstraße, in einer Rechtskurve, geriet der 26jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mehrfach mit dem Bordstein und in der Folge frontal mit der VW-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in einen angrenzenden Zaun am Gehweg geschleudert. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort wurde der Ford-Fahrer ärztlich im Krankenwagen versorgt, versuchte aber zu flüchten, als er die Polizei sah. Er konnte gestellt werden, leistete aber erheblichen Widerstand. Ziemlich schnell stellte sich auch heraus, warum. Der 26jährige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, er räumte später den Konsum von Chrystal ein. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Knochenbrüchen in umliegende Krankenhäuser gebracht und bei dem Verursacher eine Blutentnahme durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 50 000 Euro, beide wurden abgeschleppt. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell