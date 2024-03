Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Arnsberg (ots)

Am Samstag um 17:40 Uhr kam es in der Neheimer Fußgängerzone zu einem räuberischen Diebstahl. Der 22-jährige Tatverdächtige entwendete in der Filiale eines Schuhgeschäfts ein Paar Schuhe. Ein aufmerksamer 34-jähriger Zeuge beobachtete den Diebstahl und konnte den Tatverdächtigen, zusammen mit anderen Passanten, in der Fußgängerzone festhalten und in das Schuhgeschäft zurückbringen. Der Tatverdächtige wurde durch die hinzugezogenen Polizeibeamten für die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache verbracht und im Anschluss von dort entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.

