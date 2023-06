Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruchsdiebstahl Poseritz (Puddemin)

Poseritz (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde bei der Bergener Polizei eine Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls erstattet - demnach entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem im Bau befindlichen Ferienhaus in Puddemin. Aus diesem entwendeten sie nicht nur Küchengeräte, sondern auch eine Heizanlage sowie diverses Werkzeug.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund kamen zum Einsatz und sicherten Spuren am Tatort. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer im Zeitraum vom 26.06.2023, 20:00 Uhr zum 27.06.2023, 06:00 Uhr in der Straße "Hafen" Beobachtungen gemacht hat und möglicherweise eine Personen- oder Fahrzeugbeschreibung abgeben kann, wende sich bitte schnellstmöglich unter der Telefonnummer 03838/81 00 an die Polizei in Bergen. Sachdienliche Hinweise werden ebenso über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de. Wer an einer persönlichen Beratung (auch vor Ort) interessiert ist, kann sich an den Berater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Stralsund wenden.

Erreichbarkeit: Tel.: 03831/245 238 oder Mail kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell