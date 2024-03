Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Meschede (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:15 Uhr vermutlich zu einem Verkehrsunfall am "Winziger Platz". Eine Zeugin beobachtete einen Bus, der den "Winziger Platz" in Richtung "Zeughausstraße" befuhr. Möglicherweise touchierte der Bus dabei ein Auto, das am Fahrbahnrand geparkt stand. Anschließend entfernte sich der Bus vom Unfallort. An dem geparkten Auto entstand Sachschaden. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell