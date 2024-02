Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Messer sichergestellt

Meschede (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr an der Le-Puy-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Meschede. Bei dem Streit soll ein 26-Jähriger einen 55-Jährigen beleidigt haben. Anschließend lief der 26-Jährige mit einem Messer in der Hand am Busbahnhof herum. Die Beamten trafen den 26-Jährigen an, brachten ihn zu Boden und nahmen ihm das Messer ab. Das Messer wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

