POL-HSK: Verkehrsdelikte über das Wochenende

Am Wochenende stellte die Polizei im Hochsauerlandkreis mehrere Verstöße in Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr fest.

Am Freitagmittag kontrollierten Beamte der Wache Schmallenberg einen 31-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann aus Schmallenberg unter Drogeneinfluss stand. Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Wache Schmallenberg einen 42-jährigen Marsberger. Er war mit seinem Kleinkraftrad unterwegs. Auch hier ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Nacht zu Samstag kontrollierten Beamte in Schmallenberg gegen 00:30 Uhr einen 22-jährigen Mann aus Marsberg. Er war mit seinem Auto unterwegs. Auch hier ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmitteleinfluss. Am Sonntagvormittag kontrollierte die Arnsberger Polizeiwache gegen 10:50 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer. Der junge Arnsberger schien sein Auto ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen zu führen. Gegen 12:45 Uhr stellten die Beamten in Arnsberg einen 27-jährigen Mendener fest, der ebenfalls unter Drogeneinfluss am Steuer unterwegs war. Am Abend kontrollierten die Beamten aus Arnsberg einen 41-jährigen Arnsberger. Er war alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem fanden die Beamten in seinem Auto Drogen auf und stellten diese sicher. Allen Fahrzeugführern wurde Blutproben entnommen, die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen und leiteten Strafverfahren ein.

