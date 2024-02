Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Musiklokal

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 24.02.2024, 05:00 Uhr bis zum 24.02.2024, 06:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Musikgaststätte in der "Derkere Straße" in Brilon ein. Sie hebelten eine an der Rückseite des Gebäudes befindliche Tür auf und gelangten in das Innere der Gaststätte. Dort versuchten sie einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Aus der Gaststätte entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Brilon unter 02961 / 9020 3311 (Schl.)

