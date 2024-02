Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter nach Raubdelikt festgenommen

Arnsberg (ots)

Am Freitag, 23.02.2024, kam es am Vormittag gegen 11:00 Uhr in Arnsberg-Hüsten zu einem Raubdelikt. Vier Täter im Alter zwischen 22 und 26 Jahren drangen in die Wohnung des 26 Jahre alten Geschädigten ein. Dort schlugen und traten sie ihr Opfer und raubten schlussendlich dessen Mobiltelefon. Die sofort informierte Polizei Arnsberg konnte drei der vier Flüchtigen noch auf ihrer Flucht vom Tatort festnehmen. Auch wenn einer der Täter dabei der Polizei durch die Ruhr zu entkommen suchte, konnte er sich seiner vorläufigen Festnahme nicht entziehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile ist auch der vierte Täter namentlich bekannt. Zwei der drei Festgenommenen wurden am späten Vormittag des 24.02.2024 dem Haftrichter in Arnsberg vorgeführt. Das Ergebnis steht bislang noch nicht fest.

