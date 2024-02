Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzter Autofahrer nach Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr befuhren eine Autofahrerin und zwei Autofahrer die Arnsberger Straße in Meschede in Richtung Enste. Als die 19-jährige Fahrerin aus Meschede vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie das Auto, dass dort auf der gleichen Höhe fuhr. Es kam zum Zusammenprall mit dem Auto des 18 Jahre alten Autofahrers, der ebenfalls im Raum Meschede wohnt. Dessen Pkw geriet ins Schleudern und prallte in der Folge gegen den Pkw eines 44-jährigen Mescheders. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro. (LR)

