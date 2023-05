Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Überwachung der Schrittgeschwindigkeit

Am Nachmittag des Samstags, 27.05.2023, wurde für ca. eine halbe Stunde in der Weinstraße am Werner-Kastner-Platz die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich überwacht. Zwölf Verkehrsteilnehmer wurden gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielten.

