POL-PDLD: Kirrweiler - Verunfallter, betrunkener Radfahrer

Kirrweiler (ots)

Mit 2,2 Promille in der Atemluft kam am Samstag, 27.05.2023, gegen 13:30 Uhr der 54-jährige Fahrer eines dreirädrigen Fahrrades in Kirrweiler in der Marktstraße zu Fall. Trotz augenscheinlich ausgebliebenen äußeren Verletzungen kam der Mann zur Abklärung in ein Krankenhaus. Schwerer wiegen dürften die strafprozessualen Maßnahmen, die gegen den 54-Jährigen vollzogen wurden wie die Entnahme einer Blutprobe, die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Mitteilung an die Führerscheinstelle zur Prüfung seiner Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen.

