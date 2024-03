Emmerich am Rhein (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (19. März 2024), 23:30 Uhr, auf Mittwoch, 09:00 Uhr, in einen Imbiss an der Eltener Straße ich Höhe der Georgstraße ein. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstür aufzuhebeln, als dies misslang, hebelten sie die Fenster an der Seite auf. Aus dem Imbiss entwendeten die Unbekannten etwa 40 Getränkedosen, einen Laptop, zwei elektrische ...

