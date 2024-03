POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 16.03.2024, 11:35: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und Flucht - Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (20. März 2024), 20:00 Uhr und Donnerstag (21. März 2024), 17:00 Uhr, kam es an der Amalienstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein weißer Mini Cooper (Cabriolet), welcher am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bredenbachstraße abgestellt gewesen war, im hinteren linken Bereich ...

mehr