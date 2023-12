Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Parkhofstraße in Heppenheim

Heppenheim/Bergstrasse (ots)

Am Abend des 02.12.2023 auf den 03.12.2023, 08:00 Uhr, ereignete sich in Heppenheim in der Parkhofstraße 2, direkt am dortigen Parkplatz angrenzend, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die Ecke der dortigen Hauswand des Mehrfamilienhauses durch ein unbekanntes Fahrzeug leicht touchiert und beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hat vermutlich beim Rangieren die Hauswand übersehen. Anschließend wurde die Unfallstelle verlassen, ohne den Pflichten als Verursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-706555 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell