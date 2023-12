Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Brand eines Gewächshauses

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Biblis (ots)

Am Sonntag (03.12.) kam es gegen 07.15 Uhr in der Gewerbestraße zum Brand eines privaten Gewächshauses. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr Biblis, welche mit 20 Einsatzkräften vor Ort kam. Der Brand konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache und Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat K 10 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 - 7060 in Verbindung zu setzen.

