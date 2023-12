Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Brand eines Unterstandes für Müll

Polizei sucht Zeugen

Breuberg (ots)

Am Sonntag (03.12.) gegen 13.00 Uhr wurden die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei über den Brand einer Hütte im Bereich Am Kohlplatz im Ortsteil Hainstadt informiert. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass zwischen zwei Wohnhäusern ein Unterstand für Müll brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Hainstadt/Wald-Amorbach konnte den Brand löschen, bevor dieser sich auf die Wohnhäuser ausbreiten konnte. Durch das Feuer wurden der Unterstand selbst und das Dach einer angrenzenden Garage beschädigt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die weitere Ermittlung zur Brandursache wird durch die Kriminalpolizei in Erbach durchgeführt. Hinweise und Beobachtungen zur Entstehung des Brandes können der Polizei in Erbach unter 06062/953-0 mitgeteilt werden.

Berichterstatter: PHK König, Polizeistation Höchst im Odw.

Matthias Brosch, PvD

