POL-NE: Kradfahrer stürzt in Kreisverkehr

Neuss (ots) - In der Nacht von Dienstag (21.05.) auf Mittwoch (22.05.) wurden in Neuss Holzheim nach ersten Erkenntnissen drei Autos aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen bei den am Lingeweg, Gell'sche Straße und am Rundweg geparkten Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein. Auf diese Art gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und konnten so diese durchwühlen und Wertgegenstände wie Bargeld, Schmuck und auch ...

mehr