Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 31-Jähriger schwer verletzt

Erfurt (ots)

Samstag wurde ein 31-Jähriger in Erfurt angegriffen. Am Nachmittag hatte bei dem Mann an der Wohnungstür der Ex-Freund seiner Partnerin mit einem Begleiter geklingelt. Als der Mieter öffnete, ging das Duo auf ihn los. Sie schlugen und traten auf den 31-Jährigen ein und verletzten ihn dabei schwer. Zudem beschädigten sie während der Auseinandersetzung die Wohnungstür. Anwohner griffen ein, sodass die Täter flüchteten. Die Polizei fahndete nach den Schlägern und stellte sie in der Wohnung eines Täters fest. Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Gegen die Männer im Alter von 22 und 24 Jahren wird u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell