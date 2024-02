LPI-EF: Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht

Sömmerda (ots) - Ein 48 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend in Sömmerda mit seinem Pkw kontrolliert. Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass er sein Fahrzeug unter Drogeneinfluß führte. Ein Test verlief positiv auf Cannabiskonsum. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

