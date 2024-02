Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Erhöhte Konzentrationen von Gas und Kohlenstoffmonoxid (CO)

Stuttgart (ots)

- Ein Gebäude durch die Feuerwehr geräumt

- Zwei weitere Gebäude ohne Strom

- Rund zwanzig Personen in Großraumrettungswagen betreut

Am Donnerstagabend forderte der Energieversorger gegen 17:30 Uhr die Feuerwehr in die Kolbstraße in Stuttgart Süd an. Auf der Straße und in einem Gebäude wurden erhöhte Konzentrationen von Gas- und Kohlenstoffmonoxid(CO) gemessen.

Ein betroffenes Mehrfamilienhaus musste geräumt werden. Zwei weitere Gebäude waren stromlos. Umliegende Gebäude kontrollierte die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Polizei auf hilfsbedürftige Personen. Rund zwanzig Personen betreute die Feuerwehr in einem Großraumrettungswagen und im weiteren Verlauf in einem Bus der SSB AG.

Die Feuerwehr stellte während den Arbeiten des Energieversorgers den Brandschutz sicher und führte Messungen der Umgebungsluft durch. Mit einem maschinellen Lüftungsgerät belüftete die Feuerwehr das betroffene Gebäude. Gegen 23 Uhr konnten die Personen wieder in ihre Wohnungen. Die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger übergeben.

Während des Einsatzes mussten durch die Feuerwehr Stuttgart zahlreiche Paralleleinsätze abgearbeitet werden. Unter anderem eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus, mehrere Personen welche über Atemwegsreizungen klagten, ein Verkehrsunfall, ein Brandmeldealarm und mehreren Türöffnungen. Zwischenzeitlich waren alle fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart im Einsatz.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Großraumrettungswagen

Verwaltungsstandort: Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen

