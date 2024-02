Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Mehrere Personen mit Atemwegsreizungen führen zu Großeinsatz

Stuttgart (ots)

- Vier Personen klagten über Atemwegsreizungen

- Feuerwehr nimmt Messungen der Umgebungsluft vor

Am Donnerstagabend klagten in einem Mehrfamilienhaus in der Nordbahnhofstraße eine unklare Anzahl an Personen über Atemwegsreizungen. Durchgeführte Messungen der Umgebungsluft führten zu keinen auffälligen Messwerten.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes untersuchten die schlussendlich vier Betroffenen. Hierzu kamen auch zwei Notärzte und ein Großraumrettungswagen zum Einsatz. Glücklicherweise blieben die Betroffenen unverletzt und mussten nicht weiterbehandelt werden.

Während des Einsatzes mussten durch die Feuerwehr Stuttgart zahlreiche Paralleleinsätze abgearbeitet werden. Unter anderem eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus, eine Gasausströmung, ein Verkehrsunfall und mehreren Türöffnungen. Zwischenzeitlich waren alle fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart im Einsatz.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Löschzug

Feuer- und Rettungswache 5: Großraumrettungswagen

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen, ein Krankenkrankentransportwagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell