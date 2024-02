Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Supermarkt

Vettweiß (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.02.2024) in einen Supermarkt in der Gereonstraße ein und entwendeten Tabakwaren.

Um 02:26 Uhr schlugen die Täter zu. Sie öffneten gewaltsam eine Eingangstür und gelangten so zunächst in die Bäckerei. Von dort erreichten sie den Kassenbereich des Supermarktes und entwendeten die Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell