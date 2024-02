Polizei Düren

POL-DN: Mit Kleinkraftrad gestürzt und schwer verletzt

Inden (ots)

Ein 16- Jähriger aus Lamersdorf zog sich am Sonntag, 11.02.2024 gegen 20:45 Uhr, bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad schwere Verletzungen zu. Er war auf der Keltenstraße am Rand der Ortslage Inden- Lucherberg unterwegs. In Fahrtrichtung Merödgener Straße verlor er, ersten Erkenntnissen nach, aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er geriet mit seinem Fahrzeug rechtsseitig von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Erdwall und blieb letztlich schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die eingesetzten Polizisten sicherten Spuren an der Unfallstelle und stellten das stark beschädigte Zweirad sicher. Der junge Mann wurde, nach Erstversorgung am Unfallort, durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrskommissariat der Polizei Düren hat die Ermittlungen aufgenommen.

