Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: André Folta als neuer stellvertretener Kreiswehrführer im Kreis Segeberg vereidigt

Bad Segeberg

Am gestrigen Donnerstagabend wurde im Rahmen der 4. Sitzung des Kreistages des Kreises Segeberg André Folta zum neuem stellvertretenem Kreiswehrführer im Kreis Segeberg vereidigt.

Nach Ablauf der Amtszeit des bisherigen Amtsinhaber Michael Dahlke, der aus Altersgründen das Amt übergeben darf, stellte sich als einziger Kandidat André Folta zur Wahl für dieses Amt. Auf der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes am 09.10.2023 in Bad Segeberg wurde der Oberbrandmeister André Folta,Gemeindewehrführer Rohlstorf und Beisitzer im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes, bereits zum stellvertretenden Kreiswehrführer gewählt. Von den 186 anwesenden stimmberechtigen Delegierten wurden 171 Stimmen für André Folta abgegeben. Gem. § 15 Abs. 3 des Brandschutzgesetzes bedarf die Wahl der Zustimmung des Kreistages. In einer entsprechenden Beschlussvorlage empfahl der Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit sowie der Hauptausschuss dem Kreistag, der Wahl von Herrn André Folta zum stellvertretenden Kreiswehrführer zuzustimmen. Dieser Empfehlung wurde nachgegangen, so dass Landrat Jan Peter Schröder André Folta im Anschluss unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter auf Zeit für 6 Jahre zum stellvertretenden Kreiswehrführer ernannte und entsprechend vereidigte. Die Amtszeit beginnt am 01.01.2024. In dem Zuge wurde Folta vom Kreiswehrführer, Jörg Nero, aufgrund des neuem Amtes zum Hauptbrandmeister 1 Stern (HBM 1*) befördert.

Aber auch Michael Dahlke, der bisherige stv. Kreiswehrführer, wurde vom Landrat mit einer großen Dankesrede rühmlich geehrt. Er und Kreispräsident Jörg Buthmann bedankten sich bei Dahlke für seine stetige Treue und sehr gute Zusammenarbeit und überreichten ein entsprechendes Präsent.

Dahlke war seit 2015 im Amt des stellvertretenen Kreiswehrführers im Kreis Segeberg, welches er nun an seine Nachfolge André Folta übergibt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell