FW-SE: Jugendfeuerwehr Fond 2023

Am gestrigen Dienstag, den 07.11.2023 war es in der Kreisfeuerwehrzentrale in Bad Segeberg endlich wieder so weit, der sogenannte "JugendFeuerWehr Fond 2023" der Sparkasse Südholstein wurde offiziell an 12 Jugendfeuerwehren im Kreis Segeberg übergeben.

Im Vorwege hatten die 36 Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Segeberg die Möglichkeit, ihren "Wunschzettel" an den Kreisjugendausschuss zu senden.

Ziel des Fonds ist es, Jugendfeuerwehren im Kreis Segeberg jedes Jahr einen Zuschuss von 80% für die Anschaffung von langlebigen Investitionsgütern zukommen zu lassen.

"Dieses Jahr gab es so viele Anträge wie noch nie.", freut sich Kreisjugendfeuerwehrwart Sebastian Sahling. "Von den 18 eingereichten Anträgen konnten wir 12 Anträge bewilligen.", so Sahling weiter. Für die verbliebenen sechs Anträge reichte leider das Geld nicht mehr. Hierbei handelt es sich aber um Anträge von Jugendfeuerwehren, die bereits in den letzten Jahren Geld aus dem Fond erhielten.

7.500 Euro aus dem Los-Sparen der Sparkasse Südholstein standen dieses Jahr für die Beschaffung von langlebigen Investitionsgütern für die Arbeit der Jugendfeuerwehren zur Verfügung.

"Ich freue mich, dass wir als Sparkasse Südholstein bereits zum 19ten Mal die Jugendfeuerwehren im Kreis Segeberg mit dem Los-Sparen unterstützen können. Das sind rund 150.000 Euro in die Jugendarbeit.", betont Kai Gräper von der Sparkasse Südholstein. "Auch wenn viele Sachen bereits beschafft wurden, fühle ich mich jedes Jahr wie der Weihnachtsmann, wenn ich sehe, was die Jugendfeuerwehren für schöne Sachen in den Händen halten."

Der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Carsten Tönsfeldt berichtete über die Beschaffungen mit diesjährigen Gesamtkosten von 14.274,25 Euro.

Abschließend präsentierten die Jugendfeuerwehren untereinander ihre gekauften Gegenstände und stellten Kai Gräper ihre Jugendfeuerwehr vor.

