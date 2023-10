Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Lentföhrden (ots)

Am Sonntagabend, dem 29.10.2023, kam es gegen 21:09 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 81 zwischen den Ortschaften Schmalfeld und Lentföhrden. Der erste Notrufteilnehmer meldete einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, daraufhin alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn die Freiwilligen Feuerwehren aus Lentföhrden und Nützen-Kampen sowie den Rettungsdienst mit einem Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen unter dem Einsatzstichwort "TH Y" (Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr) zur Einsatzstelle.

Bereits anwesende Ersthelfer meldeten sich ebenfalls über den Notruf und berichteten, dass insgesamt vier Personen verletzt sind. Daraufhin löste die Rettungsleitstelle Großalarm für den Rettungsdienst aus (Technische Hilfeleistung, Rettungsdienststufe R5, 3-6 verletzte Personen) aus.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam ein Kleintransporter mit vier Fahrzeuginsassen von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte waren bereits drei Fahrzeuginsassen außerhalb des verunfallten Fahrzeuges und ein weiterer im Kleintransporter. Entgegen der ersten Einsatzmeldung, dass diese im Fahrzeug eingeklemmt sei, konnte glücklicherweise nicht bestätigt werden. Die verletzte Person konnte durch die Feuerwehr ohne Einsatz von technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Alle verletzten Personen wurden am Einsatzort durch vier anwesende Notärzte versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber und vier Rettungswagen in Kliniken nach Hamburg und Schleswig-Holstein verbracht.

Die am Einsatz beteiligten Feuerwehren stellten an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher, unterstützten den Rettungsdienst in ihren Maßnahmen und bereiteten den Nachtlandeplatz für den aus Schachtholm angeforderten Rettungshubschrauber vor.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Kreisstraße für den Durchgangsverkehr in beiden Richtungen gesperrt werden.

Zur Schadenhöhe, Schadenursache, Personalien oder Verletzungsmuster können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Insgesamt waren an dem Einsatz ca. 75 Einsatzkräfte beteiligt.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Lentföhrden Freiwillige Feuerwehr Nützen-Kampen Freiwillige Feuerwehr Schmalfeld Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit zwei Pressesprechern Rettungsdienst Kooperation mit zwei Notarztwagen, vier Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt Berufsfeuerwehr Neumünster mit Rettungs- und Notarztwagen Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell