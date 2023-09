Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 22.09. - 24.09.2023

Neuwied (ots)

Neuwied ST Gladbach - Am Freitag, 22.09.2023, meldete die Rettungsleitstelle der PI Neuwied gegen 21.35 Uhr einen brennenden Pkw im Bereich der sog. "Alteck" (L258) zwischen Gladbach und Anhausen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass ein Pkw vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die L258 musste für die Dauer der Löscharbeiten ca eine Stunde voll gesperrt werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Neben dem Pkw wurde der Fahrbahnbelag beschädigt.

Neuwied ST Engers - Am Samstag, 23.09.2023, stand eine Streifenbesatzung der PI Neuwied gegen 17.30 Uhr an der Abbiegerampel in der Neuwieder Straße, um nach links in Richtung Heimbach-Weis abzubiegen. Die Ampel zeigte dabei schon längere Zeit "rot". Dies dauerte einem Fahrradfahrer, einem 46jährigen Mann aus Heimbach-Weis, offenbar zu lange, denn er fuhr links an dem stehenden Streifenwagen vorbei, missachtete das Haltgebot der Ampel und bog ungebremst nach links ab. Es dürfte pures Glück gewesen sein, dass zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr kam. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Er behauptete, die Ampel nicht gesehen zu haben. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

Neuwied - Am Samstag, 23.09.2023, kam es gegen 19.50 Uhr im Kreuzungsbereich Blücherstraße / Sohler Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Den Ermittlungen zufolge fuhren die beiden Verkehrsteilnehmer hintereinander, wobei der Fahrradfahrer vor dem Pkw fuhr. Als die Linksabbiegerampel aus Richtung Engerser Landstraße gesehen grün wurde wollten beide Fahrzeugführer nach links abbiegen. Dabei überholte der Pkw-Fahrer, ein 60jähriger Mann aus Neuwied, den 78 Jahre alten Radfahrer innen. Hierbei touchierte der Pkw vermutlich das Fahrrad, sodass der Radfahrer zu Fall kam. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer verletzt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Personen, bei dem der Radfahrer angeblich gesagt habe, dass nichts passiert sei, fuhr der Pkw-Fahrer davon. Er konnte nach Zeugenhinweisen ermittelt und gestellt werden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

