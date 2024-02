Düren (ots) - Am gestrigen Donnerstag (08.02.2024) brachen bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser am Salierweg und an der Heinrich-Dauer-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tatzeit am Salierweg muss zwischen 17:00 und 21:00 Uhr gelegen haben. Während dieser Zeit betraten die Täter die Wohnräume, durchwühlten Schränke in mehreren Räumen und hinterließen Unordnung. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand ...

