POL-DN: Eine waschechte Muttkrat für Jülich: Polizeihauptkommissar ist neuer Bezirksdienstbeamter für den Jülicher Bezirk 4

Hürtgenwald (ots) - Derzeit noch Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (07.02.2024) aus einer Garage in Hürtgenwald-Vossenack gleich vier Motocross-Motorräder. Wer hat etwas gesehen? Der oder die Täter gelangten in der Zeit von Dienstag (06.02.2024), 22:00 Uhr bis Mittwoch, 06:30 Uhr, auf bislang unbekanntem Wege in die Garage eines 36-Jährigen aus Vossenack an der Straße "Richelskuhl" und stahlen ...

mehr