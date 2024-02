Polizei Düren

POL-DN: PKW nach Einbruch entwendet

Langerwehe-Schlich (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht einen Pkw Ford Kuga in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen DN-PW27. Den Bewohnern eines Hauses in der Schmiedestraße in Langerwehe-Schlich fiel heute Morgen auf, dass der vor der Türe abgestellte Pkw nicht mehr da war. Vermutlich sind unbekannte Täter in das Haus eingedrungen und haben im Haus den Schlüssel entwendet. Die sofort verständigten Beamtinnen der Kriminalwache Düren sicherten Spuren am Einsatzort und übernahmen die Ermittlungen. Fahndungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell