POL-DN: Einbrüche in Dürener Einfamilienhäuser

Düren (ots)

Am gestrigen Donnerstag (08.02.2024) brachen bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser am Salierweg und an der Heinrich-Dauer-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tatzeit am Salierweg muss zwischen 17:00 und 21:00 Uhr gelegen haben. Während dieser Zeit betraten die Täter die Wohnräume, durchwühlten Schränke in mehreren Räumen und hinterließen Unordnung. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was genau die Täter entwendeten.

Auch an der Heinrich-Dauer-Straße machten sich Einbrecher an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Zwischen 14:45 Uhr und 16:20 Uhr brachen sie dort in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck. Ob die Diebe sonst noch Beute machten, muss noch festgestellt werden.

Die Polizei rät: Im Falle eines Einbruchs kann eine Wertgegenstandsliste hilfreich sein. Diese kann dabei helfen, nach entwendeten Wertsachen zu fahnden. Es ist so einfach wie es klingt, nimmt allerdings ein wenig Zeit in Anspruch: Fertigen Sie doch einmal eine Liste, die Ihre Habseligkeiten aufzählt. Darin sollte die Art des Gegenstands, der Hersteller, eine Individualnummer und eine Beschreibung enthalten sein. Nach Möglichkeit listen Sie noch den Kaufpreis auf und legen eine Quittung dazu. Ein Foto des Gegenstands würde die Auflistung dann noch perfektionieren. Ein Beispiel einer solchen Wertgegenstandsliste finden Sie im Internet auf der Seite des Netzwerks "Zuhause sicher" unter https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/wertsachen

