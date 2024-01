POL-K: 240102-3-K 25-jähriger BMW-Fahrer fährt gegen Ampelmast - Auto, Handys und Führerschein sichergestellt

Köln (ots) - Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in Köln-Eil am frühen Neujahrsmorgen (1. Januar) haben Polizisten am Abend des gleichen Tages zwei Tatverdächtige (19) identifiziert und die zwei bei der Tat gestohlene Autos sichergestellt. Die Einbrecher waren nach aktuellem Ermittlungsstand zwischen 4 und 6 Uhr auf noch ungeklärte Weise in das Einfamilienhauses ...

