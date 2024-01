Polizei Köln

POL-K: 240102-1-K Zwei Tatverdächtige nach Homejacking-Fall identifiziert

Köln (ots)

Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in Köln-Eil am frühen Neujahrsmorgen (1. Januar) haben Polizisten am Abend des gleichen Tages zwei Tatverdächtige (19) identifiziert und die zwei bei der Tat gestohlene Autos sichergestellt. Die Einbrecher waren nach aktuellem Ermittlungsstand zwischen 4 und 6 Uhr auf noch ungeklärte Weise in das Einfamilienhauses eingedrungen und waren mit den vor dem Haus abgestellten Audi Q3 und A3 zunächst unerkannt entkommen.

Gegen 18.15 Uhr kam einer der entwendeten Wagen Verwandten des Geschädigten (48) auf der Frankfurter Straße entgegen. Die Angehörigen folgten den mit zwei Männern besetzten Audi A3 und verständigte die Polizei. Währenddessen bemerkten die mutmaßlichen Diebe ihre Verfolger und versuchten mit hoher Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern über mehrere Straßen zu entkommen, bis sie am Parkplatz des Naturfreibades Vingst mit einem platten Reifen stoppten und zu Fuß in ein Waldgebiet flüchteten.

Mehrere Streifenteams fahndeten nach den Geflüchteten und stellten zunächst den mutmaßlichen Fahrer, der keine Fahrerlaubnis hat, in der Konstanzer Straße. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen trafen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Beifahrer in seiner Wohnung in Köln-Finkenberg an, stellten dort den Schlüssel des Q3 und kurz darauf den auf der Fährgasse abgestellten Wagen sicher. (cw/cs)

