POL-K: 240101-2-K/LEV Silvestereinsatz der Polizei Köln - Neuerungen zur Sicherheitslage in Köln

Köln (ots) - In der Silvesternacht 2023/24 war die Polizei Köln mit mehr als 1000 Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit der Feiernden in Köln und Leverkusen im Einsatz. Die Gefahrenlage für den Kölner Dom stellte Einsatzkräfte und Ermittler in diesem Jahr vor eine zusätzliche Herausforderung. "Nach dem Hinweis auf ein mögliches Anschlagsszenario für den Kölner Dom haben wir alles in unserer Macht ...

