Polizei Köln

POL-K: 231229-1-K/BAB Drogenfund bei Verkehrskontrolle - Spritmangel führt zur Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat eine Autofahrerin (32) festgenommen, die in der Nacht auf Freitag (29. Dezember) auf der Autobahn 4 mit ihrem Fiat 500 circa zweieinhalb Kilo Marihuana befördert hatte. Da ein Drogentest auf Marihuana, Kokain und Amphetamine positiv war, haben die Einsatzkräfte zudem eine Blutprobe angeordnet. Die Drogen, den Fiat sowie die im Auto aufgefundenen Mobiltelefone stellten die Polizisten sicher.

Beamte der Autobahnpolizei hatten den aufgrund von Spritmangel liegengebliebenen Fiat gegen 0.45 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen des Autobahnkreuzes Köln-West abgesichert und die Fahrerin aus Bergisch Gladbach kontrolliert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei derzeit noch unbekannte Mitfahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle in Marsdorf Benzin organisiert haben. Eine Fahndung in der Nacht war erfolglos, jedoch hatte ein Polizeihund einen vollen abgestellten Benzinkanister in der Nähe der Max-Planck-Straße gefunden. Das Kriminalkommissariat 27 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/as)

