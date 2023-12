Polizei Köln

POL-K: 231228-1-K/BAB Beifahrer bei Überschlag auf BAB 3 aus Auto geschleudert - Schwerverletzt

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28. Dezember) ist der Beifahrer (24) eines VW Beetle auf der Bundesautobahn 3 im Autobahndreieck Heumar aus dem Auto geschleudert und zwischen dem Fahrzeug und einer Betonschrammwand eingeklemmt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Beetle um 2.30 Uhr im Baustellenbereich nach rechts in die mobile Schutzwand, überschlug sich und blieb dort auf der Seite liegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten sowie seinen leichtverletzten Vater (Fahrer, 62) in eine Klinik. Die BAB 3 war bis circa 3.30 Uhr gesperrt, eine Staulage entstand nicht. (ph/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell