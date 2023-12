Polizei Köln

POL-K: 231228-2-K Mercedes und gefälschten Führerschein sichergestellt - Fahrer nach Flucht leichtverletzt

Köln (ots)

Nach einem gescheiterten Fluchtversuch eines Mercedesfahrers (29) am Mittwochabend (28. Dezember) in der Kölner Innenstadt hat die Polizei Köln einen gefälschten Führerschein sowie den CLA 45 AMG des 29-Jährigen sichergestellt. Der Mann hatte einen Streifenwagen gegen 22.45 Uhr auf der Inneren Kanalstraße mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und sollte daraufhin angehalten werden. Er versuchte den Einsatzkräften über die Riehler Straße zu entkommen und kollidierte in Höhe des Ebertplatzes mit einem Ampelmast. Bei der anschließenden fußläufigen Flucht stellten die Polizisten den Leichtverletzen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (ph/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell