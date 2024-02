Polizei Düren

POL-DN: Mit über 2 Promille in der Rur gelandet

Linnich (ots)

Am Abend des Rosenmontags (12.02.2024) wurde die Polizei zu einem Unfall auf dem Ruruferradweg in Linnich gerufen. Ein 45-jähriger Mann aus Jülich, der den Radweg aus Rurdorf kommend in Richtung Floßdorf befuhr, kam ersten Erkenntnissen nach ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in die Rur.

Um 20:50 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Zeuge den gestürzten Pedelecfahrer, der sich mit den Beinen und der unteren Körperhälfte im Wasser befand. Der Zeuge handelte sofort und zog den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann aus dem Gewässer. Die herbeigerufene Polizei bestätigte den Verdacht des Zeugen durch einen Alkoholtest. Der Pedelecfahrer erreichte einen Atemalkoholwert von 2,22 Promille.

Der Jülicher wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Sicherung des Eigentums wurde sein Pedelec sichergestellt. Der entstandene Sachschaden am Pedelec wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Der Verunfallte sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell