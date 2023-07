Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: (Teil-)automatisierte Grenzkontrolle EasyPASS für mehr Reisende nutzbar

Frankfurt/Main (ots)

Mit dem gestrigen 3. Juli 2023 hat sich am Frankfurter Flughafen der Kreis der Reisenden erweitert, welche die (teil-)automatisierte Grenzkontrolle EasyPASS nutzen können. Nun können auch Drittstaatsangehörige (also Nicht-EU-Staatsangehörige) die EasyPASS-Anlagen für ihre Ein- und Ausreise nutzen, sofern sie einen deutschen Aufenthaltstitel besitzen und das 12. Lebensjahr vollendet haben. Auch Inhaber eines deutschen Visums für den längerfristigen Aufenthalt der Kategorie -D- können nun von der Automatisierung profitieren, dies allerdings nur bei der Ausreise aus Deutschland. Weiterhin muss der aktuell genutzte Reisepass bei der Ausländerbehörde registriert sein.

Bisher war die Nutzung der (teil-)automatisierten Grenzkontrolle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz vorbehalten sowie - nach vorheriger Registrierung - auch Besitzern eines Reisepasses aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der Sonderverwaltungsregion Hongkong, der Republik Korea und von Taiwan.

In allen Fällen ist ein gültiger elektronischer Reisepass zwingende Voraussetzung.

Gerade in Zeiträumen mit hohem Passagieraufkommen kann die Nutzung von EasyPASS die Wartezeiten verringern. Dies ist auch in Anbetracht der anstehenden Sommerferien in Hessen ein guter Grund EasyPASS zu nutzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell