Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei am Flughafen Frankfurt vollstreckt ein Dutzend Haftbefehle in 72 Stunden

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt zwölf Haftbefehle vollstreckt.

Am Sonntag stellten Fahnder der Bundespolizei einen US-Amerikaner fest, der durch die griechischen Behörden mittels europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Der 22-Jährige soll mit zwei Komplizen in einem Kosmetikgeschäft in Peristeri/Griechenland Kosmetika und Cremes im Gesamtwert von 120.000 Euro entwendet haben. Die Beamten nahmen den Mann, der gerade aus Chicago/USA kam, unmittelbar am Flieger fest. Jetzt wartet er in der Justizvollzugsanstalt auf die Auslieferung nach Griechenland.

Ebenfalls am Sonntag verhafteten Bundespolizisten zunächst einen 29-jährigen Mann, der wegen Gebrauches unrichtiger Gesundheitszeugnisse noch 100 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hatte. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte den Deutschen mittels Haftbefehl gesucht. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 40 Euro, also insgesamt 4.000 Euro, konnte der Mann die Haftstrafe abwenden und seine Reise nach Hurghada/Ägypten fortsetzen.

Bereits am Freitag endete die geplante Reise eines Serben mit seiner Verhaftung. Der 32-Jährige war durch das Amtsgericht Wiesbaden wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Als der Mann nun nach Belgrad ausreisen wollte, stellten die Bundespolizisten den Haftbefehl fest und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt ein.

Zudem konnten am Freitag und Samstag insgesamt vier weitere Personen durch Zahlung von zusammen 2565 Euro Geldstrafe die gegen sie verhängten Ersatzfreiheitsstrafen abwenden und blieben somit auf freiem Fuß.

Nicht mehr auf freiem Fuß befinden sich hingegen fünf rumänische Staatsangehörige, die - unabhängig voneinander - aufgrund diverser Untersuchungshaftbefehle gesucht wurden. Nach der Verhaftung durch die Bundespolizei sitzen sie nun alle in der Justizvollzugsanstalt.

