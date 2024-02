Polizei Düren

POL-DN: Auseinandersetzungen auf einer Karnevalsveranstaltung in Birkesdorf - 28-Jähriger schwer verletzt

Düren (ots)

Am gestrigen Rosenmontag (12.02.2024) kam es in Birkesdorf auf einer Karnevalsveranstaltung zu zwei Auseinandersetzungen, die die Polizei auf den Plan riefen. In einem Fall nahmen die Beamten einen Mann in Gewahrsam. Bei einer Auseinandersetzung in den Abendstunden wurde ein 28 Jahre alter Mann von unbekannten Tätern schwer verletzt.

Gegen 17:50 Uhr kam es vor dem Sportheim in Birkesdorf zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die hinzugerufene Polizei konnte die Streitenden, die teilweise eine Veranstaltung im Sportheim, teilweise eine Veranstaltung in der Festhalle besucht hatten, glücklicherweise schnell voneinander trennen und die Auseinandersetzung beenden. Zeitgleich verwiesen die Mitarbeiter der Security in der Festhalle einen Besucher der Veranstaltung, da sich dieser augenscheinlich nicht angemessen benehmen konnte. Der 22-Jährige hatte jedoch wenig Lust, das Gelände zu verlassen, stattdessen beleidigte der Mann die Ordnungshüter. Erst als man ihn aufforderte, seine Personalien herauszugeben, hatte der junge Mann es auf einmal sehr eilig und wollte sich nicht mehr aufhalten lassen. Als ein Polizist ihn festhielt, schlug der Störer unvermittelt nach ihm, wehrte sich erheblich und spuckte nach den Beamten. Schlussendlich nahmen diese ihn in Gewahrsam, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten.

Gegen 21:15 Uhr kam es vor der Festhalle zu einem weiteren Vorfall. Auf der Party waren zwei Männer in einen verbalen Streit geraten, den man vor der Tür unter vier Augen "klären" wollte. Einer der beiden Beteiligten, ein 28-Jähriger, gab zu Protokoll, dass er vor dem Haupteingang des Sportplatzes auf seinen Kontrahenten gewartet habe. Dieser sei dann in Begleitung drei weiterer männlicher Personen aufgetaucht, von denen zwei mit Schlagstock und Messer bewaffnet gewesen seien. Nach einem Schlag gegen den Kopf ging der 28-Jährige zu Boden. Daraufhin habe einer der Täter ihn mit dem mitgeführten Messer verletzt. Trotz der schweren Verletzungen gelang es dem Opfer, die Flucht zu ergreifen und Passanten um Hilfe zu bitten. Diese riefen den Rettungsdienst.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und bittet darum, sich bei Hinweisen an die Leitstelle der Polizei, erreichbar unter Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

