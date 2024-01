Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Dooring-Unfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots)

Ein Dooring-Unfall ist der Grund, warum eine 57-jährige Warendorferin am Samstag (27.01.2024, 11.15 Uhr) leicht verletzt wurde.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Münsterstraße in Warendorf unterwegs. In Höhe einer Bäckerei öffnete ein 60-jähriger Warendorfer die Fahrertür seines geparkten Autos. Die Frau fuhr in die geöffnete Tür und stürzte.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

